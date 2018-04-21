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Минфин США обвинил Китай в выдаче «непрозрачных» кредитов странам-должникам

Руководитель Министерства финансов США Стивен Мнучин обвинил Китай в выдаче "непрозрачных" кредитов странам-должникам с большим объемом долгового бремени. Подобная стратегия Пекина только усугубляет процесс регулирования финансового рынка, считают в Вашингтоне.

Минфин США обвинил Китай в выдаче «непрозрачных» кредитов странам-должникам


В США считают, что рост кредитов у стран-должников затрудняет процесс урегулирования их внешней задолженности. При этом дестабилизирует ситуацию именно Китай и прочие частные корпорации, выдавая "непрозрачные" ссуды подобного рода клиентам, цитирует выдержки из выступления Мнучина портал РИА Новости.

Американский чиновник призвал МВФ сыграть роль регулятора на финансовом рынке, когда международная структура позволит создать специальные механизмы для сохранения устойчивости стран-заемщиков. Вашингтон призвал МВФ к более тесному и плодотворному сотрудничеству с правительствами государств-должников.
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Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 23:50
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