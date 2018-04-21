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Кортни Кардашьян покорила Сеть сексуальным снимком в розовых тонах

Зарубежная актриса и бизнесвумен Кортни Кардашьян покорила Сеть новым сексуальным снимком в розовых тонах. Сестра Ким Кардашьян получила от интернет-фанатов множество восхищённых её формами комментариев.

Кортни Кардашьян покорила Сеть сексуальным снимком в розовых тонах

Кортни Кардашьян решила похвастаться перед фолловерами в Сети собственными привлекательными формами. Модель и сестра нашумевшей Ким Кардашьян снялась обнажённой, но отдельные выпирающие участки тела всё же слегка прикрыла розовым плащом. Фолловеры не смогли пройти мимо такого сексуального снимка светской львицы, оставив под кадром более 1,5 миллиона отметок «мне нравится».

Покорённые соблазнительными изгибами тела Кортни Кардашьян пользователи пишут, что та ни капли не уступает привлекательностью и сексуальностью своей сестре Ким Кардашьян. Многие полагают, что новая фотография модели станет одной из самых просматриваемых в её профиле в Instagram.

Кортни Кардашьян покорила Сеть сексуальным снимком в розовых тонах
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:46
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