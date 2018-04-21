Ростовская модель Мария Лиман восхитила поклонников пикантным фото в Instagram

Девушка позировала перед камерами в красном нижнем белье, показав фанатам свои упругие ягодицы. Она приняла соблазнительную позу, позволяющую рассмотреть все изгибы тела, а также дополнила свой образ небольшим топом с длинными рукавами и аксессуаром.Пользователи сетей сразу оценили пышные формы бюста Марии Лиман, назвав ее красавицей. Такой оттенок только подчеркнул идеальную кожу брюнетки, а подписчики уже с нетерпением ждут новых сюжетов.