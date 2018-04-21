В Сети обсуждают ролик о ремонте смартфонов от пьяной Анастасии Волочковой
Фанаты в Сети обсуждают рекламный ролик о ремонте смартфонов от пьяной Анастасии Волочковой. Многие подписчики заметили, что речь балерины на новом видео была довольно невнятной и несвязной.
Анастасия Волочкова уже давно практикует ограничение комментирования своих постов в Instagram. Так случилось и на этот раз, когда звезда записала рекламный ролик, в котором рекомендовала пользоватлеям Сети хорошего мастера по ремонту нашумевших ныне iPhone от Apple. Многие заметили, что поведение Волочковой на обнародованном видео немного странное, а речь довольно невнятная.
В комментариях к записи подписчики тут же обвини балерину в злоупотреблении алкоголем, а также пристыдили за то, что появляется перед ними пьяной. Обратив внимание на гневные комментарии в свой адрес, Анастасия Волочкова тут же запретила возможность обсуждения публикации, но пользователи остались при своём мнении.
Стоит напомнить, что немногим ранее Анастасия Волочкова уже попадала под критику пользователей Сети из-за другого объявления о продаже старого автомобиля за большие деньги.
Анастасия Волочкова уже давно практикует ограничение комментирования своих постов в Instagram. Так случилось и на этот раз, когда звезда записала рекламный ролик, в котором рекомендовала пользоватлеям Сети хорошего мастера по ремонту нашумевших ныне iPhone от Apple. Многие заметили, что поведение Волочковой на обнародованном видео немного странное, а речь довольно невнятная.
В комментариях к записи подписчики тут же обвини балерину в злоупотреблении алкоголем, а также пристыдили за то, что появляется перед ними пьяной. Обратив внимание на гневные комментарии в свой адрес, Анастасия Волочкова тут же запретила возможность обсуждения публикации, но пользователи остались при своём мнении.
Стоит напомнить, что немногим ранее Анастасия Волочкова уже попадала под критику пользователей Сети из-за другого объявления о продаже старого автомобиля за большие деньги.