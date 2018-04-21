Участница «Холостяка» призналась, что ее парень ушел к другому мужчине

Сейчас на телеэкранах идет 6 сезон шоу «Холостяк» с Егором Кридом. Недавно главный герой отправился на свидание с Анастасией Смирновой, где попросил девушку рассказать об участии в проекте «Каникулы в Мексике», своей личной жизни и прошлых отношениях.Настя шокировала телезрителей новостью о том, что ее прошлый молодой человек Кирилл Слепухин ушел от нее к другому мужчине. Журналисты одного из известных интернет-изданий связались с парнем, который, как оказалось, уже женат и даже стал отцом.Кирилл сообщил, что ничего опровергать и комментировать не собирается, так как является уже семейным человеком. Молодой человек считает, что это заявление должно остаться на совести Анастасии.Стоит отметить, что Смирнова еще будучи на «Каникулах в Мексике» проявила себя как смелая в высказываниях, самоуверенная и высокомерная особа, даже сейчас на новом шоу «Холостяк» девушка проявляет себя как сплетница и интриганка.