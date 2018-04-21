Минфин РФ не намерен сокращать объем закупок валюты

Минфин РФ планирует и дальше совершать валютные приобретения в обмен на дополнительные доходы бюджета от деятельности нефтедобывающих корпораций. Любые операции с валютой будут предварительно публиковаться в соответствующих источниках СМИ, подчеркивает Силуанов.Центробанк, выступая в качестве посредника Минфина РФ, возобновил покупку валюты после небольшого перерыва, произошедшего по причине резкого ослабления курса национальной валюты. Центробанк заявил о готовности выполнить месячный объем закупок, запланированный министерством, однако процесс может затянуться и на более длительный срок.