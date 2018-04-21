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Курс валют на 21.04.2018

Минфин РФ не намерен сокращать объем закупок валюты

Глава Минфина России Антон Силуанов подтвердил готовность ведомства осуществить ранее запланированные покупки валюты, чему не помешают новые санкции, падение курса рубля и приостановка валютных операций Центробанком РФ, приводит слова чиновника портал РИА Новости.

Минфин РФ не намерен сокращать объем закупок валюты


Минфин РФ планирует и дальше совершать валютные приобретения в обмен на дополнительные доходы бюджета от деятельности нефтедобывающих корпораций. Любые операции с валютой будут предварительно публиковаться в соответствующих источниках СМИ, подчеркивает Силуанов.

Центробанк, выступая в качестве посредника Минфина РФ, возобновил покупку валюты после небольшого перерыва, произошедшего по причине резкого ослабления курса национальной валюты. Центробанк заявил о готовности выполнить месячный объем закупок, запланированный министерством, однако процесс может затянуться и на более длительный срок.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:07
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