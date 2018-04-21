Певица Валерия отметила 50-летие и выглядела девушкой на фоне своей наследницы Анны Шульгиной
Многие звезды во время концерта поздравили певицу Валерию, отметившую свое 50-летие. Гости сразу обратили внимание, что она выглядела девушкой на фоне своей наследницы Анны Шульгиной.
Молодая исполнительница немного перестаралась во время подбора образа для мероприятия. Она решила изменить цвет волос на седой оттенок, зрительно состаривший 24-летнюю особу. Также многие пользователи сетей после просмотра фото в Instagram обратили внимание на неудачный наряд, который плохо облегал фигуру Анны Шульгиной и образовал много складок.
Сама Валерия выглядела великолепно, подобрав для такого случая идеальную прическу и легкий макияж, подчеркнув все свои достоинства сексапильным костюмом с шортами. Зрители были в восторге от звезды, поразившей их своей красотой, а фанаты засыпали ее лестными комментариями и поздравлениями в сетях.