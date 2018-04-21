Певица Валерия отметила 50-летие и выглядела девушкой на фоне своей наследницы Анны Шульгиной

Молодая исполнительница немного перестаралась во время подбора образа для мероприятия. Она решила изменить цвет волос на седой оттенок, зрительно состаривший 24-летнюю особу. Также многие пользователи сетей после просмотра фото в Instagram обратили внимание на неудачный наряд, который плохо облегал фигуру Анны Шульгиной и образовал много складок.Сама Валерия выглядела великолепно, подобрав для такого случая идеальную прическу и легкий макияж, подчеркнув все свои достоинства сексапильным костюмом с шортами. Зрители были в восторге от звезды, поразившей их своей красотой, а фанаты засыпали ее лестными комментариями и поздравлениями в сетях.