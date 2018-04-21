В сети опубликовали характеристики кроссовера BYD Tang второй генерации

Кроссовер BYD был представлен три года тому назад, тогда под его капотом располагался силовой агрегат производительностью 500 лошадиных сил. Однако этот автомобиль был принят публикой несколько прохладно. Причиной этому отчасти стал унылый дизайн автомобиля. В этом году китайские производители решили представить второе поколение кроссовера BYD Tang.Китайские разработчики решили наделить новый автомобиль дизайном, который искупит погрешности прошлой модели. Специально для разработки экстерьера и интерьера новинки дирекция китайского бренда наняла дизайнера Вольфганга Эггера, который работает на компании Alfa Romeo и Audi.Габариты кроссовера BYD Tang второй генерации составляют 4870/1940/1720 мм. В подкапотном пространстве автомобиля установлен бензиновый силовой агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 205 лошадиных сил.