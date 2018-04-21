АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

В сети опубликовали характеристики кроссовера BYD Tang второй генерации

Накануне в сети опубликовали характеристики кроссовера BYD Tang второго поколения. Компания BYD активно развивается и сейчас ведёт разработки в области производства гибридов и электромобилей.

В сети опубликовали характеристики кроссовера BYD Tang второй генерации


Кроссовер BYD был представлен три года тому назад, тогда под его капотом располагался силовой агрегат производительностью 500 лошадиных сил. Однако этот автомобиль был принят публикой несколько прохладно. Причиной этому отчасти стал унылый дизайн автомобиля. В этом году китайские производители решили представить второе поколение кроссовера BYD Tang.

Китайские разработчики решили наделить новый автомобиль дизайном, который искупит погрешности прошлой модели. Специально для разработки экстерьера и интерьера новинки дирекция китайского бренда наняла дизайнера Вольфганга Эггера, который работает на компании Alfa Romeo и Audi.

Габариты кроссовера BYD Tang второй генерации составляют 4870/1940/1720 мм. В подкапотном пространстве автомобиля установлен бензиновый силовой агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 205 лошадиных сил.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сербии обнаружили предполагаемую гробницу
Минфин США обвинил Китай в выдаче «непрозрачных»
Новый смартфон LG V40 появился в Сети под именем
В сети опубликовали характеристики кроссовера BYD
Лев Толстой впадал в депрессию из-за поиска
Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkPad E485 и E585
BMW представила сдвоенные «ноздри»
Появилась информация о стоимости и дате
В Татарстане приложение SafeTrain предупредит
Шесть российских ВУЗов займутся созданием
Натали Портман может лишиться израильского
Microsoft выпустила облегченную версию Windows 10
Истории из космоса: Астронавты читают для детей
В России Renault Dokker можно приобрести с
В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»
Зрители из Южной Кореи заплакали во время
Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе
Употребление большого количества сахара во время
Жители Йошкар-Олы заметили в городе множество
Ученые расшифровали загадку 3700-летней
Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia
Анфиса Чехова верит в любовь вместо религии
Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к
Ученые: «Брексит» связан с когнитивной
Наталья Штурм распродает через Instagram
Презентация Apple iPhone SE 2 может состояться в
Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик,
Дарья Лымарь вызвала шквал критики снимком в
На сайте Oppo появилась информация о бюджетном
Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за
Просмотреть все новости