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Фотошпионы сняли BMW Z4 Roadster 2019 года в ходе тестов на Нюрбургринге

В ходе тестовых заездов на Нюрбургринге фотошпионы сняли транспортное средство 2019 BMW Z4 Roadster. Авто в продажу поступит до конца этого года. Стоимость машины составит от $50 000.

Фотошпионы сняли BMW Z4 Roadster 2019 года в ходе тестов на Нюрбургринге


В авто изменён дизайн колес, а также радиаторные решётки. Это, по всей видимости, связано с применением другого типа мотора. Внутри салона транспортного средства появились подголовники, имеющие вид квадратных обручей. Они не похожи на элегантные в прошлых версиях. Приборный цифровой кластер имитирует так называемую круговую схему спидометра. Он оснащается центральным дисплеем.

Версия 2019 BMW Z4 Roadster будет построена на платформе, как и в случае Toyota Supra. Авто под капотом будет иметь несколько типов моторов: двухлитровый с турбонаддувом на 250/335 л.с., а также битурбированный мотор на 425 лошадиных сил. Трансмиссия представлена механической шестиступенчатой и автоматической восьмиступенчатой коробкой переключения передач.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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