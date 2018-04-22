Фотошпионы сняли BMW Z4 Roadster 2019 года в ходе тестов на Нюрбургринге

В авто изменён дизайн колес, а также радиаторные решётки. Это, по всей видимости, связано с применением другого типа мотора. Внутри салона транспортного средства появились подголовники, имеющие вид квадратных обручей. Они не похожи на элегантные в прошлых версиях. Приборный цифровой кластер имитирует так называемую круговую схему спидометра. Он оснащается центральным дисплеем.Версия 2019 BMW Z4 Roadster будет построена на платформе, как и в случае Toyota Supra. Авто под капотом будет иметь несколько типов моторов: двухлитровый с турбонаддувом на 250/335 л.с., а также битурбированный мотор на 425 лошадиных сил. Трансмиссия представлена механической шестиступенчатой и автоматической восьмиступенчатой коробкой переключения передач.