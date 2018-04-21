Стас Михайлов во время гастролей своими требованиями затмил Филиппа Киркорова

Последние поездки звезды проходили в отдельном вагоне, после чего его должны были встречать авто VIP-класса. Также Стас Михайлов потребовал принести ему в гримерку красную икру вместе с родниковой водой и медом, а для проживания в отеле выбрал номер люкс, где был бильярд. Исполнитель особо подчеркнул, что нуждается в личном SPA-салоне во время гастролей.Лолита Милявская адекватно оценивает ситуацию и любит ездить на отечественном транспорте, а также иногда ругается с организаторами концертов. Она прекрасно понимает, что жители из небольших городов не могут платить большие деньги за билеты. Самым большим скромником оказался Тото Кутуньо, который кроме хорошего номера и воды больше ничего не требовал во время выступлений.