АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Стас Михайлов во время гастролей своими требованиями затмил Филиппа Киркорова

Во время беседы с журналистами глава Авторадио Юрий Костин озвучил требования некоторых звезд во время гастролей. Долгое время лидером был Филипп Киркоров, но сейчас Стасу Михайлову удалось затмить своего коллегу.

Последние поездки звезды проходили в отдельном вагоне, после чего его должны были встречать авто VIP-класса. Также Стас Михайлов потребовал принести ему в гримерку красную икру вместе с родниковой водой и медом, а для проживания в отеле выбрал номер люкс, где был бильярд. Исполнитель особо подчеркнул, что нуждается в личном SPA-салоне во время гастролей.

Стас Михайлов во время гастролей своими требованиями затмил Филиппа Киркорова


Лолита Милявская адекватно оценивает ситуацию и любит ездить на отечественном транспорте, а также иногда ругается с организаторами концертов. Она прекрасно понимает, что жители из небольших городов не могут платить большие деньги за билеты. Самым большим скромником оказался Тото Кутуньо, который кроме хорошего номера и воды больше ничего не требовал во время выступлений.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Энди МакДауэлл отмечает 60-летие
Обладательница груди пятого размера Эмма Гровер
Ольга Бузова показала Backstage с фотосессии
Анастасия Волочкова решила весной погреться у
Модель Коко Роша во второй раз стала мамой
Аглая Тарасова и Милош Бикович замечены в
Жители Челябинска были напуганы ярким сиянием в
Ребёнок устроил танцы на карнизе пятиэтажного дома
Через два поколения британцы могут разучиться
В Китае на трассе загорелся грузовик с химикатами
Рианна запускает свою линию нижнего белья
Британцев напугало появление НЛО с изменяющимися
Платье, в котором Ольга Бузова появилась на Pre
60-летний британец скончался от сердечного
Мощнейшая с начала года магнитная буря удивила
Джастин Бибер показал поклонникам фото в женском
Минфин РФ не намерен сокращать объем закупок
Антон Силуанов: Россия предоставит Монголии
Надежда Дорофеева празднует 28-й день рождения
Подержанных авто в России продается в 3,5 раза
Певица Валерия отметила 50-летие и выглядела
Том Круз четыре года не общался со своей
Александр Гобозов мог лишиться водительских прав
Стас Михайлов во время гастролей своими
Ученые: Просмотр порнографии делает женщин
Ученые: Экзопланета CoRoT-7 b стала лидером в
Автомобиль Дэниэла Крейга Aston Martin продан на
Умер легендарный ученый Нерсес Крикорян,
Анастасия Волочкова окажет помощь отечественным
Участницы реалити-шоу «Дом-2» всячески игнорируют
Просмотреть все новости