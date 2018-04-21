Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkPad E485 и E585 с платформой APU Ryzen

Отличие моделей заключается в диагонали дисплея и толщине корпуса. ThinkPad E485 располагает 14-дюймовым дисплеем, а E585 предлагается с матрицей на 15,6 дюйма. Отмечается, что каждая модель может оснащаться двумя типами матриц – обычной на 1366 × 768 пикселей и IPS на 1920 × 1080.Стоит выделить стандарт оперативной памяти SO-DIMM DDR4, объем которой может достигать 32 Гб, а также наличие интерфейсов для подключения модулей M.2 SSD до 512 Гб и 2,5-дюймового накопителя до 1 Тб.Также в систему ноутбуков ThinkPad E485 и E585 внедрены опции Wi-Fi (1×1 802.11ac), Bluetooth 4.1, USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0, HDMI и RJ-45.Работать аппаратное обеспечение будет в паре с операционной системой Windows 10 Pro.