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Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkPad E485 и E585 с платформой APU Ryzen

Компания Lenovo сообщила о скором выходе своих новых ноутбуков ThinkPad E485 и E585, которые оснащены процессорами APU Ryzen 7 2700U, Ryzen 5 2500U и Ryzen 3 2200U. Помимо этого известно, что новинки могут дополнять дискретными графическими ускорителями GPU Radeon RX Vega 10, RX Vega 8 и RX Vega 3.

Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkPad E485 и E585 с платформой APU Ryzen


Отличие моделей заключается в диагонали дисплея и толщине корпуса. ThinkPad E485 располагает 14-дюймовым дисплеем, а E585 предлагается с матрицей на 15,6 дюйма. Отмечается, что каждая модель может оснащаться двумя типами матриц – обычной на 1366 × 768 пикселей и IPS на 1920 × 1080.

Стоит выделить стандарт оперативной памяти SO-DIMM DDR4, объем которой может достигать 32 Гб, а также наличие интерфейсов для подключения модулей M.2 SSD до 512 Гб и 2,5-дюймового накопителя до 1 Тб.

Также в систему ноутбуков ThinkPad E485 и E585 внедрены опции Wi-Fi (1×1 802.11ac), Bluetooth 4.1, USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0, HDMI и RJ-45.

Работать аппаратное обеспечение будет в паре с операционной системой Windows 10 Pro.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:10
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