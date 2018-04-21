В Москве скончалась звезда фильма “Любовь и голуби” Нина Дорошина

В прошлом году у актрисы отказали ноги, после чего она снова оказалась на больничной койке с защемлением нервных окончаний позвоночника. Затем недуг обострился, и Нина Дорошина была вынуждена часто прибегать к услугам врачей. Перед смертью у нее сильно болело сердце, но звезда отказалась от госпитализации и успокоила своих поклонников.Журналистам стало известно, что причиной летального исхода стала болезнь кровообращения. Соседи рассказали им подробности, так как услышали крики, доносящиеся из квартиры артистки. Дверь была открыта, так что люди сразу вызвали скорую помощь, заметив, что женщина держится за сердце и ее дыхание затруднено. К сожалению, медики не смогли спасти жизнь народной любимицы.