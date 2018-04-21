BMW представила сдвоенные «ноздри» электрокроссовера

На тизерах представлена решётка радиатора от электрического кроссовера BMW iX3 с «ноздрями», которые впервые представлены единым элементом. Ранее электрокар BMW iX3 неоднократно был замечен во время прохождения тестов. Предполагалась, что электрическая версия от обычной модели Х3 будет отличаться отсутствием выхлопных труб и разъёмом для подзарядки на левом переднем крыле.Ожидается, что запас хода электрического кроссовера BMW iX3 составит около 400 километров. Новый электрокар запустят в серийное производство к 2020 году.В линейке i-моделей баварской компании в настоящее время имеется только две модели — электрический сити-кар i3 и гибридный спорткар i8.