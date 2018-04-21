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BMW представила сдвоенные «ноздри» электрокроссовера

Накануне в сеть выложили тизеры электрического кроссовера BMW iX3. Официальная презентация нового баварского электрокара состоится на следующей неделе в рамках мотор-шоу в Пекине.

BMW представила сдвоенные «ноздри» электрокроссовера


На тизерах представлена решётка радиатора от электрического кроссовера BMW iX3 с «ноздрями», которые впервые представлены единым элементом. Ранее электрокар BMW iX3 неоднократно был замечен во время прохождения тестов. Предполагалась, что электрическая версия от обычной модели Х3 будет отличаться отсутствием выхлопных труб и разъёмом для подзарядки на левом переднем крыле.

Ожидается, что запас хода электрического кроссовера BMW iX3 составит около 400 километров. Новый электрокар запустят в серийное производство к 2020 году.

В линейке i-моделей баварской компании в настоящее время имеется только две модели — электрический сити-кар i3 и гибридный спорткар i8.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 23:00
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