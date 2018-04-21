Появилась информация о стоимости и дате презентации смартфона HTC U12+

Некоторые источники из Тайваня сообщают о том, что новинка должна появиться на рынке уже в конце следующего месяца или начале лета. Что касается стоимости девайса, то здесь речь идет о ценнике с показателем 846 долларов. Данная информация касается только старшей версии.Стоит напомнить, что рынок HTC U12+ должен выйти в двух версиях - 8/64 и 8/128 Гб. Помимо этого стоит выделить наличие у смартфона 6-дюймового дисплея и аккумулятора с емкостью 3420 мАч.За работоспособность платформы ответит процессор. Основную камеру оснастят датчиком на 12 Мп, а фронтальный модуль получит сенсоры на 8 и 8 Мп. Приятным дополнением станут опции HDR Boost, Qualcomm Quick Charge 4+ и защищенность корпуса по стандарту IP68.