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Появилась информация о стоимости и дате презентации смартфона HTC U12+

Появилась новая информация о смартфоне HTC U12+. Она касается даты презентации и стоимости будущего флагмана.

Появилась информация о стоимости и дате презентации смартфона HTC U12+


Некоторые источники из Тайваня сообщают о том, что новинка должна появиться на рынке уже в конце следующего месяца или начале лета. Что касается стоимости девайса, то здесь речь идет о ценнике с показателем 846 долларов. Данная информация касается только старшей версии.

Стоит напомнить, что рынок HTC U12+ должен выйти в двух версиях - 8/64 и 8/128 Гб. Помимо этого стоит выделить наличие у смартфона 6-дюймового дисплея и аккумулятора с емкостью 3420 мАч.

За работоспособность платформы ответит процессор. Основную камеру оснастят датчиком на 12 Мп, а фронтальный модуль получит сенсоры на 8 и 8 Мп. Приятным дополнением станут опции HDR Boost, Qualcomm Quick Charge 4+ и защищенность корпуса по стандарту IP68.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:50
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