Зрители «Дома-2» считают, что отвратительность Александры Черно перешла все границы

Некоторые отметили, что девушка даже не так раздражает, как, например, Майя Донцова или же Ольга Рапунцель, Черно попросту презирают за всю «грязь и вонь», за обжорство и пренебрежение к людям, а также за ее высокое мнение о себе.Хейтеры заявили, что можно до бесконечности перечислять все недостатки «бегемотика», однако от этого ничего не изменится. Руководство по-прежнему будет пихать ее в эфиры, ведь девушка приносит немалые рейтинги своим отвратительным поведением.