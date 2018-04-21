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Зрители «Дома-2» считают, что отвратительность Александры Черно перешла все границы

По словам поклонников одиозного реалити-шоу «Дом-2», чем больше Саша Черно находиться на Поляне телестройки, тем противнее становится зрителю.

Зрители «Дома-2» считают, что отвратительность Александры Черно перешла все границы

Некоторые отметили, что девушка даже не так раздражает, как, например, Майя Донцова или же Ольга Рапунцель, Черно попросту презирают за всю «грязь и вонь», за обжорство и пренебрежение к людям, а также за ее высокое мнение о себе.

Хейтеры заявили, что можно до бесконечности перечислять все недостатки «бегемотика», однако от этого ничего не изменится. Руководство по-прежнему будет пихать ее в эфиры, ведь девушка приносит немалые рейтинги своим отвратительным поведением.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:17
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