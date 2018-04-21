Зрители «Дома-2» считают, что отвратительность Александры Черно перешла все границы
По словам поклонников одиозного реалити-шоу «Дом-2», чем больше Саша Черно находиться на Поляне телестройки, тем противнее становится зрителю.
Некоторые отметили, что девушка даже не так раздражает, как, например, Майя Донцова или же Ольга Рапунцель, Черно попросту презирают за всю «грязь и вонь», за обжорство и пренебрежение к людям, а также за ее высокое мнение о себе.
Хейтеры заявили, что можно до бесконечности перечислять все недостатки «бегемотика», однако от этого ничего не изменится. Руководство по-прежнему будет пихать ее в эфиры, ведь девушка приносит немалые рейтинги своим отвратительным поведением.
Некоторые отметили, что девушка даже не так раздражает, как, например, Майя Донцова или же Ольга Рапунцель, Черно попросту презирают за всю «грязь и вонь», за обжорство и пренебрежение к людям, а также за ее высокое мнение о себе.
Хейтеры заявили, что можно до бесконечности перечислять все недостатки «бегемотика», однако от этого ничего не изменится. Руководство по-прежнему будет пихать ее в эфиры, ведь девушка приносит немалые рейтинги своим отвратительным поведением.