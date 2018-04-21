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Анастасия Макеева покорила красную дорожку кинофестиваля в Москве своим «голым» платьем

Актриса Анастасия Макеева покорила красную дорожку на кинофестивале в Москве своим «голым» платьем. Журналисты и поклонники знаменитости признались, что смогли рассмотреть нижнее бельё под её прозрачным нарядом.

Анастасия Макеева покорила красную дорожку кинофестиваля в Москве своим «голым» платьем

Уже многие знают, что в Москве стартовал международный кинофестиваль, который проводится каждый год. В этот период звёзды отечественного шоу-бизнеса получают возможность «блеснуть» уже не в социальных сетях для своих подписчиков, а показать себя во всей красе на красной дорожке под прицелами массы фото и видеокамер. Одной из наиболее запоминающихся на красной дорожке стала Анастасия Макеева в своём «голом» платье, которое, к тому же, многие назвали элегантным и женственным.

Актриса выбрала для посещения кинофестиваля длинное чёрное платье в пол с широким низом, который позволял ей эффектно кружиться перед камерами. Верх наряда украсил принт из светлых крупных ромбовидных фигур, что, собственно, было просто необходимо, дабы закрыть бюст актрисы под «голой» тканью.

Анастасия Макеева покорила красную дорожку кинофестиваля в Москве своим «голым» платьем

Журналисты, присутствующие на международном кинофестивале, а также другие поклонники Анастасии Макеевой в Сети признались, что смогли рассмотреть очертания нижнего белья звезды под её нарядом. Несмотря на откровенность платья, фолловеры восхитились тем, насколько женственной и элегантной их кумир выглядела на красной дорожке в Москве.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:14
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