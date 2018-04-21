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Натали Портман может лишиться израильского гражданства из-за «потери связи»

Известная американская актриса Натали Портман может лишиться гражданства Израиля из-за «потери связи». Звезда не явилась на мероприятие, которое приурочено к 70-й годовщине независимости Израиля, тем самым отказалась получать приз, предназначенной ей, как лауреату этого года.

Натали Портман может лишиться израильского гражданства из-за «потери связи»


Американская актриса, израильтянка по происхождению, настоящая фамилия которой Хершлаг, Натали Портман отказалась приезжать на церемонию вручения премии Genesis (Еврейская нобелевская премия). Данное мероприятие приурочено к 70-й годовщине независимости Израиля. Но организаторам торжества пришлось его отменить, по причине того, что лауреат этого года, Натали Портман, не прилетела на вручение премии.

Представитель актрисы объяснил ее поведение тем, что недавние события в Израиле крайне сильно расстроили артистку, и потому она будет испытывать дискомфорт от публичных мероприятий подобного плана. Добавив при этом, что кинозвезда не сможет с чистой совестью участвовать в церемонии.

Естественно, отказ от участия в торжестве вызвал определенные возмущения. Депутат одной из местных политических партий и вовсе предложил лишить Натали Портман израильского гражданства из-за потери связи со страной, при этом подчеркнув, что изначально был против награждения актрисы.

Израильская премия Genesis была учреждена в 2012 году. Она присуждается как евреям, так и выходцам из Израиля, получившим мировое признание за какие-либо достижения в разных профессиональных сферах. Кроме того, лауреату полагается денежная премия, размер которой составляет один миллион долларов. Натали Портман узнала, что стала лауреатом осенью минувшего года. Полученные средства на планировала пожертвовать на благотворительность.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:10
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