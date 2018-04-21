Ученые: Стресс может привести к развитию пародонтоза

Широко известный факт, что несоблюдение правил гигиены ротовой полости и нерегулярные визиты к стоматологу способны вызвать пародонтоз. Однако к данным факторам добавляется и стресс, когда при волнении человек злоупотребляет спиртосодержащими напитками, а также сладкой продукцией, что вызывает развитие язвочек на деснах.Одновременно стресс провоцирует усиленную выработку гормона кортизола, излишки которого также приводят к воспалению внутри полости рта, пишет МедикФорум. Ученые убеждены, что частые проблемы со здоровьем - признак регулярных стрессовых ситуаций, поэтому доктора планируют дополнить лечение пародонтоза психологическими практиками.