Microsoft выпустила облегченную версию Windows 10

Windows 10 Lean была разработана специально для тех, кто собирается использовать ее на старых компьютерах и планшетах. О выпуске новой обновленной системы стало известно от участника бета-тестирования версии Redstone 5. Он отмечает, что во время установки Windows 10 появился новый раздел под названием Windows 10 Lean.Отмечается, что данная сборка операционной системы Microsoft не располагает рядом обоев, драйверами для оптических приводов, приложениями RegEdit и многим другим, что занимает много места на накопителе. Несмотря на облегченность Windows 10 Lean не ограничивает какие-либо возможности пользователя данной платформы.Пока что в Microsoft всю эту информацию не подтверждают, но эксперты предполагают, что данная версии ОС будет предназначаться для старых компьютерных систем и современных платформ, которые не располагают дисководами и прочими устаревшими модулями.