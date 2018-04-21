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В России Renault Dokker можно приобрести с минимальным первым платежом

Автомобиль Renault Dokker в России можно приобрести по спецпредложению «Начни партнёрство с 81 000». Все участники программы до конца мая нынешнего года получат возможность приобрести Renault Dokker при первоначальном взносе 81 000 рублей.

В России Renault Dokker можно приобрести с минимальным первым платежом


В российском представительстве компании Renault сообщили, что благодаря новой программе Renault Leasing россиянам предлагается воспользоваться скидкой при покупке автомобиля Renault Dokker, а также будут действовать особые финансовые ставки. В результате у корпоративных клиентов появится возможность приобретать Renault Dokker для бизнеса со сравнительно небольшим первоначальным взносом и на выгодных финансовых условиях.

Следует отметить, что Renault Leasing является специальным проектом от «Renault Россия». За счёт этого проекта российские автолюбители смогут приобрести автомобиль в лизинг на самых выгодных условиях.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:50
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