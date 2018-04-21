«Живой Кен» уже не рад, что удалил рёбра за 40 тысяч долларов
Известный «Живой Кен» Родриго Алвес уже не рад тому, что удалил рёбра за 40 тысяч долларов. После операции бразильца постоянно тревожат боли, но талия так и не уменьшилась до желаемых размеров.
Родриго Алвес стал популярным во всём мире именно благодаря своему прозвищу «Живой Кен», ведь мужчина уже потратил, по некоторым данным, около 700 тысяч долларов на свои преображения. Недавно бразилец признался, что уже пожалел о проведённой по удалению рёбер операции. Оказалось, что довольно часто по вечерам его беспокоит боль. Также мужчину огорчил тот факт, что после хирургического вмешательства он не получил желаемого результата — талии в 50 сантиметров.
Со слов «Живого Кена», сейчас он получает такие размеры только при условии, если наденет на себя специальное утягивающее белье, но потом всё снова возвращается на свои места. Пользователи Сети удивляются, на какие только безумные поступки идёт Родриго Алвес ради перевоплощения в знаменитого Кена из серии кукол Барби. Так, например, недавно бразилец решил, что излишняя растительность на теле всячески портит его репутацию, а потому отдал 70 тысяч долларов за несколько сеансов лазерной эпиляции.
Стоит отметить, что все средства, потраченные на преображение Родриго Алвеса в «Живого Кена», были взяты из кармана его отца-миллионера. Родитель уже заявил, что оставит наследника без цента, если тот ещё хотя бы раз переоденется в женщину и появится так на публике.
Родриго Алвес стал популярным во всём мире именно благодаря своему прозвищу «Живой Кен», ведь мужчина уже потратил, по некоторым данным, около 700 тысяч долларов на свои преображения. Недавно бразилец признался, что уже пожалел о проведённой по удалению рёбер операции. Оказалось, что довольно часто по вечерам его беспокоит боль. Также мужчину огорчил тот факт, что после хирургического вмешательства он не получил желаемого результата — талии в 50 сантиметров.
Со слов «Живого Кена», сейчас он получает такие размеры только при условии, если наденет на себя специальное утягивающее белье, но потом всё снова возвращается на свои места. Пользователи Сети удивляются, на какие только безумные поступки идёт Родриго Алвес ради перевоплощения в знаменитого Кена из серии кукол Барби. Так, например, недавно бразилец решил, что излишняя растительность на теле всячески портит его репутацию, а потому отдал 70 тысяч долларов за несколько сеансов лазерной эпиляции.
Стоит отметить, что все средства, потраченные на преображение Родриго Алвеса в «Живого Кена», были взяты из кармана его отца-миллионера. Родитель уже заявил, что оставит наследника без цента, если тот ещё хотя бы раз переоденется в женщину и появится так на публике.