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Дарина Маркина пока не готова назвать причину ссоры с Никитой Кузнецовым

На днях мы писали о том, что бывшие участники телепроекта «Дом-2» Никита Кузнецов и Дарина Маркина, которые выиграли в конкурсе «Любовь года» квартиру в Москве и подавали большие надежды на совместное будущее, расстались.

После продолжительных расспросов в комментариях, девушка решила не скрывать от подписчиков всего происходящего и подтвердила, что они с Никитой действительно поругались и помирятся ли вновь, пока неизвестно.

Дарина Маркина пока не готова назвать причину ссоры с Никитой Кузнецовым

«Я не хочу комментировать причину нашей ссоры, но я просто думаю, что если бы он меня любил, то вел бы себя по-другому. Не хочу об этом говорить, мне тяжело», - написала она в своем микроблоге.

Тем не менее она все же намекнула, что не последнюю роль в их конфликте сыграла различная информация о Кузнецове и его окружении, которую сообщали ей фанаты.

Также Маркина подчеркнула, что никакого романа с Димой Гусаковым у нее нет и быть не может, отметив, что их объединяют исключительно теплые, дружеские отношения.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:53
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