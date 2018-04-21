В Щербинке в магазине фейерверков вспыхнул пожар

Согласно информации, подтвержденной сотрудниками московского ГУ МЧС, пожар случился в магазине пиротехники, который находится по Остафьевском шоссе, при этом возгорание повредило некоторые фейерверки, какие от температуры начали взрываться. Их взрыв привёл к частичному обвалу некоторых стен и крыши здания.Площадь пожара занимала около 250 метров. В данный момент сведения касательно пострадавших и погибших пока не поступали.