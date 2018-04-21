Ученые расшифровали загадку 3700-летней вавилонской скрижали

В настоящий момент создателем тригонометрии считается греческий астрофизик Гиппарх, однако математическая таблица из вавилонской скрижали была прописана на 1,5 тыс. лет раньше. При этом тригонометрическая система Вавилона была более простой и упорядоченной, чем современная математика.Считается, что таблицей пользовались архитекторы при строительстве ступенчатых пирамид и прочих гигантских монументов, в том числе для разметки полей. Скрижаль может стать самой старой тригонометрической таблицей в мире, а право создания данного раздела математики перейдет от греков к вавилонянам.