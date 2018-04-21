АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Ученые расшифровали загадку 3700-летней вавилонской скрижали

Ученые расшифровали тайну скрижали из Вавилона, чей возраст оценивается в 3700 лет. Предположительно, удивительный манускрипт является предшественником современной тригонометрии, информирует издание The Epoch Times.

Ученые расшифровали загадку 3700-летней вавилонской скрижали


В настоящий момент создателем тригонометрии считается греческий астрофизик Гиппарх, однако математическая таблица из вавилонской скрижали была прописана на 1,5 тыс. лет раньше. При этом тригонометрическая система Вавилона была более простой и упорядоченной, чем современная математика.

Считается, что таблицей пользовались архитекторы при строительстве ступенчатых пирамид и прочих гигантских монументов, в том числе для разметки полей. Скрижаль может стать самой старой тригонометрической таблицей в мире, а право создания данного раздела математики перейдет от греков к вавилонянам.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 21:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»
Зрители из Южной Кореи заплакали во время
Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе
Употребление большого количества сахара во время
Жители Йошкар-Олы заметили в городе множество
Ученые расшифровали загадку 3700-летней
Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia
Анфиса Чехова верит в любовь вместо религии
Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к
Ученые: «Брексит» связан с когнитивной
Наталья Штурм распродает через Instagram
Презентация Apple iPhone SE 2 может состояться в
Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик,
Дарья Лымарь вызвала шквал критики снимком в
На сайте Oppo появилась информация о бюджетном
Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за
Google сообщит о самолечении пользователей в
Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за
Ольга Зуева рассказала, что сотрудничать с
Минюст США расследует дело 4 крупных операторов
Девушка из Воронежа поразила пользователей сетей
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк
Жители Белгорода стали жертвами липового
Появились слухи, что Игорь Трегубенко изменял
Старший сын Натальи Водяновой показал матери свою
Лина Данэм рассказала о том, как пережила
Электрический концепт WEY-X наделили
Пенсионерка из Ростова подкидывает фекалии своим
Даниэль Гусев весело проводит время со своим
Житель Ливерпуля запечатлел на камеру светящее
Просмотреть все новости