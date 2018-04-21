Модель Ирина Иванова показала на видео все прелести своего тела в мини-бикини

Ирина Иванова пока не очень известна широкой публике, но поклонники творчества Джастина Бибера помнят девушку из Воронежа по одному из его клипов. Недавно в Instagram модели заметили очередной откровенный ролик, на котором модель крупным планом сняла на камеру самые выдающиеся места своего тела, едва прикрытые тонкими полосками мини-бикини.Фолловеры отметили, что сексуальный купальник в леопардовом цвете подобран очень удачно. В комментариях к видео подписчики Ирины Ивановой из Воронежа писали, что она обладает очень привлекательной фигурой, а пышному бюсту могут позавидовать многие красотки. Несмотря на всеобщий восторг от публикации, в Сети нашлись и те, кто пристыдил девушку за столь откровенные кадры.