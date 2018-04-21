Презентация Apple iPhone SE 2 может состояться в мае этого года

Данная информация была передана онлайн-порталом MacOtakara. Инсайдерами отмечается, что iPhone SE 2 впоследствии может лишиться традиционного разъема на 3,5 мм, который предназначается для наушников. Новый девайс сохранит прежние свои размеры. Его оснастят специальным сканером отпечатков. Смартфон имеет поддержку Apple Pay с NFC. Основой в данном случае является процессор A10 Fusion. Он приблизительно на 40 процентов быстрее, чем версия A9, которую используют в оригинальном устройстве iPhone SE.Имеется информация, что новая версия Apple не получит дизайн устройства iPhone X (безрамочный дисплей), сохранив при этом оригинальную внешность прошлой генерации. Экран по диагонали увеличился до 4,2 дюймов. Объем ОЗУ - 2 ГБ, ПЗУ 32/128 ГБ. У iPhone SE 2 не исключается наличие функции беспроводной зарядки.