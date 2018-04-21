Дмитрий Тарасов разучился определять красивых женщин

«Он так расстроился! Подвела его интуиция», - сообщила Анастасия Костенко.

Так, на днях Дмитрий Тарасов вместе со своей новоиспеченной женой посетил конкурс «Мисс Россия», куда ее пригласили как одну из призеров прошлых лет, и даже заключил с ней пари, назвав пятерку претенденток, которые, по его мнению, пройдут в финал.Но по итогу, выбранные футболистом московского «Локомотива» девушки даже не прошли во второй тур.Напомним, что сейчас 24-летняя модель ждет от Дмитрия Тарасова ребенка, который по прогнозам врачей появится на свет в июле этого года.