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Дмитрий Тарасов разучился определять красивых женщин

Бывший супруг ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, как и любой другой мужчина, считает себя знатоком женской красоты, однако сейчас, судя по всему, сейчас «чутье» его стало подводить.

Так, на днях Дмитрий Тарасов вместе со своей новоиспеченной женой посетил конкурс «Мисс Россия», куда ее пригласили как одну из призеров прошлых лет, и даже заключил с ней пари, назвав пятерку претенденток, которые, по его мнению, пройдут в финал.

Дмитрий Тарасов разучился определять красивых женщин

Но по итогу, выбранные футболистом московского «Локомотива» девушки даже не прошли во второй тур.

«Он так расстроился! Подвела его интуиция», - сообщила Анастасия Костенко.

Напомним, что сейчас 24-летняя модель ждет от Дмитрия Тарасова ребенка, который по прогнозам врачей появится на свет в июле этого года.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:42
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