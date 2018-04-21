На сайте Oppo появилась информация о бюджетном смартфоне A3

Oppo A3 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем, который обладает разрешением стандарта 2280x1080. В аппаратной основе работает процессор MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Его дополняют модули оперативной и встроенной памяти на 4 и 128 Гб соответственно.Что касается камер, то здесь установлены 16-мегапиксельный основной и фронтальный 8-мегапиксельный модуль. Второй также используется в качестве системы сканирования лица. Датчика считывания отпечатков пальцев в этой модели нет. Вся платформа станет получать электричество от аккумулятора с емкостью 3400 мАч.26 апреля Oppo A3 появится на рынке Китая с ценником 3230 долларов.