На сайте Oppo появилась информация о бюджетном смартфоне A3
Китайская компания Oppo опубликовала данные о новом бюджетном смартфоне A3 у себя на официальном сайте. Таким образом, уже можно ознакомиться с его техническими параметрами.
Oppo A3 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем, который обладает разрешением стандарта 2280x1080. В аппаратной основе работает процессор MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Его дополняют модули оперативной и встроенной памяти на 4 и 128 Гб соответственно.
Что касается камер, то здесь установлены 16-мегапиксельный основной и фронтальный 8-мегапиксельный модуль. Второй также используется в качестве системы сканирования лица. Датчика считывания отпечатков пальцев в этой модели нет. Вся платформа станет получать электричество от аккумулятора с емкостью 3400 мАч.
26 апреля Oppo A3 появится на рынке Китая с ценником 3230 долларов.
Oppo A3 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем, который обладает разрешением стандарта 2280x1080. В аппаратной основе работает процессор MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Его дополняют модули оперативной и встроенной памяти на 4 и 128 Гб соответственно.
Что касается камер, то здесь установлены 16-мегапиксельный основной и фронтальный 8-мегапиксельный модуль. Второй также используется в качестве системы сканирования лица. Датчика считывания отпечатков пальцев в этой модели нет. Вся платформа станет получать электричество от аккумулятора с емкостью 3400 мАч.
26 апреля Oppo A3 появится на рынке Китая с ценником 3230 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:40