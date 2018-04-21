АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

На сайте Oppo появилась информация о бюджетном смартфоне A3

Китайская компания Oppo опубликовала данные о новом бюджетном смартфоне A3 у себя на официальном сайте. Таким образом, уже можно ознакомиться с его техническими параметрами.

На сайте Oppo появилась информация о бюджетном смартфоне A3


Oppo A3 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем, который обладает разрешением стандарта 2280x1080. В аппаратной основе работает процессор MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Его дополняют модули оперативной и встроенной памяти на 4 и 128 Гб соответственно.

Что касается камер, то здесь установлены 16-мегапиксельный основной и фронтальный 8-мегапиксельный модуль. Второй также используется в качестве системы сканирования лица. Датчика считывания отпечатков пальцев в этой модели нет. Вся платформа станет получать электричество от аккумулятора с емкостью 3400 мАч.

26 апреля Oppo A3 появится на рынке Китая с ценником 3230 долларов.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»
Зрители из Южной Кореи заплакали во время
Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе
Употребление большого количества сахара во время
Жители Йошкар-Олы заметили в городе множество
Ученые расшифровали загадку 3700-летней
Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia
Анфиса Чехова верит в любовь вместо религии
Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к
Ученые: «Брексит» связан с когнитивной
Наталья Штурм распродает через Instagram
Презентация Apple iPhone SE 2 может состояться в
Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик,
Дарья Лымарь вызвала шквал критики снимком в
На сайте Oppo появилась информация о бюджетном
Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за
Google сообщит о самолечении пользователей в
Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за
Ольга Зуева рассказала, что сотрудничать с
Минюст США расследует дело 4 крупных операторов
Девушка из Воронежа поразила пользователей сетей
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк
Жители Белгорода стали жертвами липового
Появились слухи, что Игорь Трегубенко изменял
Старший сын Натальи Водяновой показал матери свою
Лина Данэм рассказала о том, как пережила
Электрический концепт WEY-X наделили
Пенсионерка из Ростова подкидывает фекалии своим
Даниэль Гусев весело проводит время со своим
Житель Ливерпуля запечатлел на камеру светящее
Просмотреть все новости