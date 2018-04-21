Жительница Новосибирска отсудила 45 тысяч за лишение девственности на осмотре у гинеколога

В прошлом году жительница Новосибирска обратилась к гинекологу для планового ежегодного осмотра. Ее осматривала специалист из местного родильного дома №6. Перед осмотром девушка предупредила, что она девственница и попросила сделать осмотр максимально щадящим, однако гинеколог, осматривавшая пациентку, похоже к ее словам не очень прислушалась, так как сибирячка сообщила, что во время осмотра почувствовала резкую боль и увидела на перчатках врача кровь.Девушка обратилась с соответствующим заявлением в суд. В итоге судебная инстанция обязала выплатить пострадавшей 45 тысяч рублей, таким образом удовлетворив ее иск частично. Гинеколог была уволена.Адвокаты считают, что сумма выплаченной моральной компенсации высока, так как пострадавшая не лишилась какого-либо органа тела, ноги или руки. Но сама девушка считает иначе, так как своим иском пыталась обратить внимание на непрофессиональные действия данного специалиста, которая могла навредить еще не одной пациентке.