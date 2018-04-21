Специалисты рассказали, какие продукты вредят красоте и вызывают морщины

В отличие от продуктов, которые помогают подольше сохранить молодость и красоту, эта группа ускоряет старение организма со всеми вытекающими последствиями.1. Сильногазированная сладкая вода. В «безобидной» газировке содержатся красители, газы, ароматизаторы и сахар, которые считаются первыми врагами здоровья. От них и талия толще, и кожа покрывается прыщами и целлюлитом, появляются сбои в работе пищеварительного тракта.2. Мучное. Если булочки или сладкие пирожки съедать нечасто, например, раз в неделю, ничего плохого не произойдет. Но если такие изделия – регулярные гости на столе – то, скорее всего, организм уже трубит тревогу, просто не каждый способен ее услышать.3. Колбаса. Особенно копченая, она содержит множество консервантов, «ешек» и сульфатов. От них – риски заболеть раком желудка, получить под глазами темные круги, а на лице – прыщи.4. Алкоголь. Невероятно, но он приводит в обезвоживанию и в результате – к появлению стянутой кожи и морщин. По советам диетологов, нужно выпивать стакан обычной воды, чтобы свести этот вред от алкоголя на нет. К тому же люди, злоупотребляющие спиртным, выглядят, мягко говоря, старше своих лет.5. Спред и маргарин. При изготовлении этих продуктов идет процесс гидрогенизации жиров. В конце концов употребление в пищу маргарина или спреда оканчивается ожирением, чрезмерной сухостью кожи и преждевременным появлением морщин.