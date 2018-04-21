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Зрители «Дома-2» в шоке от песенного выступления участников конкурса «Свадьба на миллион»

Конкурс «Свадьба на миллион» продолжается. Теперь для того, чтобы завоевать любовь зрителей, участвующим парам необходимо было записать и презентовать песню, которую они сами создали.

Всю неделю ребята усердно готовились, поскольку песенный конкурс – одно из самых сложных заданий, а потому возлюбленные не хотели ударить лицом в грязь и стоит отметить, что у одних это получилось, а у других – нет.

Зрители «Дома-2» в шоке от песенного выступления участников конкурса «Свадьба на миллион»

Так, лидерами в песенном конкурсе стали Ольга Жарикова и Александр Гобозов, которые приятно удивили публику своими голосами и романтической песней. Многие в соцсети выразили им свою поддержку, пожелав победы.

Зрители «Дома-2» в шоке от песенного выступления участников конкурса «Свадьба на миллион»

На втором месте разместились Иосиф Оганесян и Александра Черно, которые пели не самым лучшим образом, однако здорово развеселили зрителей.

Зрители «Дома-2» в шоке от песенного выступления участников конкурса «Свадьба на миллион»

Понравилось фанатам телестройки и выступление Алены Савкиной с Ильей Яббаровым, которые исполнили свой шансон так, что им позавидовал бы даже сам Стас Михайлов, хотя некоторые и назвали голос девушки мужским и неприятным для слуха.

Зрители «Дома-2» в шоке от песенного выступления участников конкурса «Свадьба на миллион»

Критику в свой адрес получила пара Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Публика сочла их номера скучными, а голоса отвратительными, а потому слушать их было невозможно. Тем не менее, ребят не назвали худшими, поскольку ими оказались Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов.

Зрители «Дома-2» в шоке от песенного выступления участников конкурса «Свадьба на миллион»

По мнению большинства, пара исполнила ужасную песню ужасными голосами в ужасных костюмах, а потому и итог получился соответствующий.

В целом же песенный конкурс зрителям понравился, как и работа недавно вернувшегося в строй хореографа Натальи Бичан.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:28
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