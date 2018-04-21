АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia появились в сети

Накануне в сети появились шпионские фотографии обновлённого кроссовера GMC Acadia. Данная модель впервые попала в кадр охотников за сенсациями.

Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia появились в сети


Отмечается, что большинство изменений произошло в передней и задней частях рестайлингового кроссовера GMC Acadia, так как именно здесь автомобиль покрыт камуфляжным покрытием. Однако несмотря на это некоторые детали экстерьера можно рассмотреть. В частности, можно рассмотреть видоизменённые фонари, которые теперь имеют более гладкую форму, и новые патрубки выхлопной системы прямоугольной формы.

К сожалению салон обновлённого автомобиля GMC Acadia фотошпионам не удалось запечатлеть. Однако можно не сомневаться и здесь произойдут некоторые изменения. Как отмечают инсайдеры, разработчики обновят информационно-развлекательную систему и улучшат качество материалов. О моторной гамме обновлённого кроссовера информации пока нет.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»
Зрители из Южной Кореи заплакали во время
Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе
Употребление большого количества сахара во время
Жители Йошкар-Олы заметили в городе множество
Ученые расшифровали загадку 3700-летней
Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia
Анфиса Чехова верит в любовь вместо религии
Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к
Ученые: «Брексит» связан с когнитивной
Наталья Штурм распродает через Instagram
Презентация Apple iPhone SE 2 может состояться в
Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик,
Дарья Лымарь вызвала шквал критики снимком в
На сайте Oppo появилась информация о бюджетном
Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за
Google сообщит о самолечении пользователей в
Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за
Ольга Зуева рассказала, что сотрудничать с
Минюст США расследует дело 4 крупных операторов
Девушка из Воронежа поразила пользователей сетей
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк
Жители Белгорода стали жертвами липового
Появились слухи, что Игорь Трегубенко изменял
Старший сын Натальи Водяновой показал матери свою
Лина Данэм рассказала о том, как пережила
Электрический концепт WEY-X наделили
Пенсионерка из Ростова подкидывает фекалии своим
Даниэль Гусев весело проводит время со своим
Житель Ливерпуля запечатлел на камеру светящее
Просмотреть все новости