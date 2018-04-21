Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia появились в сети

Отмечается, что большинство изменений произошло в передней и задней частях рестайлингового кроссовера GMC Acadia, так как именно здесь автомобиль покрыт камуфляжным покрытием. Однако несмотря на это некоторые детали экстерьера можно рассмотреть. В частности, можно рассмотреть видоизменённые фонари, которые теперь имеют более гладкую форму, и новые патрубки выхлопной системы прямоугольной формы.К сожалению салон обновлённого автомобиля GMC Acadia фотошпионам не удалось запечатлеть. Однако можно не сомневаться и здесь произойдут некоторые изменения. Как отмечают инсайдеры, разработчики обновят информационно-развлекательную систему и улучшат качество материалов. О моторной гамме обновлённого кроссовера информации пока нет.