У Ксении Бородиной заметно увеличились губы

Все, кто знаком с биографией Бородины, знают, что на заре своей карьеры Ксения выглядела совсем иначе. За это время она достаточно сильно похудела, изменила имидж и теперь стала одной из главных модниц современного шоу-бизнеса.Правда, подписчики уверены, что звезда все еще недовольна своим внешним видом. Поэтому в прошлом году, втайне от всех, сделала ринопластику, а теперь увеличила себе губы.Поклонники пришли к такому выводу, проанализировав последние фотографии, на которых губы Бородиной выглядят неестественно большими. Пользователи отметили, что такое преображение не пошло звезде на пользу, так как губы выглядят будто опухшими и совсем не красят Ксению.Многие напомнили ведущей, что если она публично критикует участников за желание что-то изменить в себе путем пластических или косметологических операций, то пусть хотя бы сама следует своим советам.