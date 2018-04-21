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Светлана Лобода продолжает подогревать слухи о связи с Тиллем Линдеманном

Поп-исполнительница Светлана Лобода продолжает подогревать слухи о романтической связи с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном. Интригующий снимок появился на личной странице певицы в Instagram.

Светлана Лобода продолжает подогревать слухи о связи с Тиллем Линдеманном


Совсем недавно поп-звезда призналась в том, что находится в интересном положении. Светлана Лобода улетела в США, где будет готовиться к рождению ребенка. Артистка, по неподтвержденной информации, даже родителям не выдает имени отца малыша. Однако бдительные фанаты считают, что им может быть солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Звезда шоу-бизнеса разместила на своей личной странице в Сети интригующий снимок, на котором запечатлена она сама с рядом находящейся чье-то массивной ногой. Под постом Светлана задала подписчикам вопрос - «ее ли эта нога?»

Поклонники звезды сразу же сошлись во мнении, что нога принадлежит предполагаемому возлюбленному Лободы Тиллю Линдеманну. Подписчики посчитали, что размер обуви и ее стиль вполне может совпадать с его выбором. Однако певица никаких комментариев пока не оставляла.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:22
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