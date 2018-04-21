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В Сети высмеяли «странные» советы для женщин от украинской ведущей Ольги Фреймут

Пользователи Сети высмеяли «странные» советы для женщин от украинской ведущей Ольги Фреймут. В ответ на ролик знаменитости на YouTube свой перечень аналогичных «правил» составила комик Наталья Гарипова.

В Сети высмеяли «странные» советы для женщин от украинской ведущей Ольги Фреймут

Не так давно экс-ведущая украинской версии передачи «Ревизор» Ольга Фреймут рассказала своим подписчикам на YouTube о железных правилах настоящей леди. С её слов, истинная женщина никогда не может хотеть кушать, а тем более ходить в туалет. Всё это нужно делать только дома, чтобы никто не видел.

Также Ольга Фреймут считает, что настоящей леди не подобает сообщать окружающим о том, что им холодно, нельзя рассказывать о своих болезнях, даже если внешний вид говорит об обратном. Особенно возмутительными для многих оказались пункты, в которых говорится о том, что женщина не должна хотеть есть, ходить в туалет, а также должна стареть с гордостью, игнорируя всевозможные процедуры «красоты».

В Сети высмеяли «странные» советы для женщин от украинской ведущей Ольги Фреймут

В ответ на подобные советы украинской ведущей свои правила для любой нормальной женщины обнародовала комик Наталья Гарипова. Женщина убеждена, что всегда проще сказать о том, что замёрзла, чем потом лечить цистит и другие воспаления.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:20
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