Google сообщит о самолечении пользователей в специальные центры

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний выявил интересную закономерность, когда всплеск поисковых запросов о желании вступить в половую связь и лечении венерических заболеваний вытекает в масштабную эпидемию сифилиса на указанной территории в течение двух недель после введения подобных слов в строку браузера пользователями сети, пишет портал "Популярной механики".Одновременно геотеги о сифилисе, которые оставляют читатели Twitter, а также рекомендации о небезопасных сексуальных отношениях легко могут быть отслежены специальными центрами по контролю заболеваний. Как показывает практика, эффективность подобной методики мониторинга открытых данных в интернете не уступает практическим научным исследованиям.