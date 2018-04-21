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Зрители уверены, что Саша Шева беременна не от Виктора Шароварова

Известная участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Шева хотела скрыть информацию о том, кто же на самом деле является отцом ее будущего ребенка, однако поклонники телестройки сразу предположили, что будущим «папашей» является совсем не Виктор Шароваров.

Зрители уверены, что Саша Шева беременна не от Виктора Шароварова

Возлюбленная в Виктора Шароварова, Александра Шева решила брать инициативу в свои руки. После череды недель романтических отношений девушка заговорила о свадьбе. Вот только, осознав, что избранник не собирается вот так просто вести ее в ЗАГС, Саша заявила о беременности.

К слову, не исключено, что Шева и в самом деле находится в положении. Вот только отец ребенка, и скоро все об этом узнают, совсем не Шароваров, уверены зрители. Кроме того, сам участник «Дома-2» наконец начал осознавать в какую западню втянулся и готовит пути к отступлению.

Фанаты реалити-шоу «Дом-2» абсолютно уверены, что Шева крутит романы не только с проектными участниками, но и со съемочным персоналом Острова любви. А если учитывать, что о предохранении девушка совершенно не заботится, ее беременность более чем реальна.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:58
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