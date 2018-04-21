Зрители уверены, что Саша Шева беременна не от Виктора Шароварова

Возлюбленная в Виктора Шароварова, Александра Шева решила брать инициативу в свои руки. После череды недель романтических отношений девушка заговорила о свадьбе. Вот только, осознав, что избранник не собирается вот так просто вести ее в ЗАГС, Саша заявила о беременности.К слову, не исключено, что Шева и в самом деле находится в положении. Вот только отец ребенка, и скоро все об этом узнают, совсем не Шароваров, уверены зрители. Кроме того, сам участник «Дома-2» наконец начал осознавать в какую западню втянулся и готовит пути к отступлению.Фанаты реалити-шоу «Дом-2» абсолютно уверены, что Шева крутит романы не только с проектными участниками, но и со съемочным персоналом Острова любви. А если учитывать, что о предохранении девушка совершенно не заботится, ее беременность более чем реальна.