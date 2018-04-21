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Минюст США расследует дело 4 крупных операторов сотовой связи

От сотовых операторов в Соединённых Штатах требуют информацию касательно нарушения антимонопольного законодательства.

Минюст США расследует дело 4 крупных операторов сотовой связи


В свою очередь четыре самых крупных мобильных оператора AT&T, T-Mobile, Sprint, Verizon от министерства юстиции Соединённых Штатов получили запрос касательно предоставления информации про сговор, который не позволил на рынок вывести новую услугу, затрагивающую смену оператора, не меняя сим-карты. Представители Министерства подозревает мобильных операторов в сговоре, а также возобновляют расследование. В свою очередь первое расследование по данному поводу инициировали в 2016 году. Однако в то время вследствие отсутствия доказательств, расследование было прекращено.

На сегодняшний день расследование возобновили. Поводом в данном случае послужили жалобы от разработчика, создавшего технологию перехода абонентов непосредственно от одних операторов к другим, исключая замену сим-карт.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20
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