Минюст США расследует дело 4 крупных операторов сотовой связи

В свою очередь четыре самых крупных мобильных оператора AT&T, T-Mobile, Sprint, Verizon от министерства юстиции Соединённых Штатов получили запрос касательно предоставления информации про сговор, который не позволил на рынок вывести новую услугу, затрагивающую смену оператора, не меняя сим-карты. Представители Министерства подозревает мобильных операторов в сговоре, а также возобновляют расследование. В свою очередь первое расследование по данному поводу инициировали в 2016 году. Однако в то время вследствие отсутствия доказательств, расследование было прекращено.На сегодняшний день расследование возобновили. Поводом в данном случае послужили жалобы от разработчика, создавшего технологию перехода абонентов непосредственно от одних операторов к другим, исключая замену сим-карт.