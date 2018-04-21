Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк обвинили в работорговле и арестовали

Полиция подозревает 35-летнюю актрису в том, что она совместно с компанией Nxivm вербовала женщин и продавала в сексуальное рабство. Главу Nxivm Ника Раньера арестовали еще в марте 2018 года. Официально эта компания занималась проведением семинаров по профессиональному и личностному развитию. Полиция же полагает, что Nxivm – это секта и девушек, в нее вступавших, заставляли заниматься сексом с ее руководителем. Позже им ставили клеймо и продавали в сексуальное рабство.Кроме того известно, что Раньер угрозами вымогал у девушек передать ему их сбережения, а также рассказывать ему личную информацию и передавать интимные фото и видеозаписи. После компромат Раньер использовал для шантажа.По утверждению правоохраниетелей, Эллисон Мэк во всем помогала лидеру секты и за это имела материальные блага.В настоящее время актриса арестована и вскоре предстанет перед судом.