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Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк обвинили в работорговле и арестовали

Эллисон Мэк, прославившаяся в свое время после сериала «Тайны Смолвиля», обвиняют в причастности к торговле будущими секс-рабынями. Вскоре она предстанет перед судом.
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк обвинили в работорговле и арестовали


Полиция подозревает 35-летнюю актрису в том, что она совместно с компанией Nxivm вербовала женщин и продавала в сексуальное рабство. Главу Nxivm Ника Раньера арестовали еще в марте 2018 года. Официально эта компания занималась проведением семинаров по профессиональному и личностному развитию. Полиция же полагает, что Nxivm – это секта и девушек, в нее вступавших, заставляли заниматься сексом с ее руководителем. Позже им ставили клеймо и продавали в сексуальное рабство.

Кроме того известно, что Раньер угрозами вымогал у девушек передать ему их сбережения, а также рассказывать ему личную информацию и передавать интимные фото и видеозаписи. После компромат Раньер использовал для шантажа.

По утверждению правоохраниетелей, Эллисон Мэк во всем помогала лидеру секты и за это имела материальные блага.
В настоящее время актриса арестована и вскоре предстанет перед судом.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:10
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