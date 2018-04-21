Климова и Месхи не приветствуют строгость и запреты в воспитании дочери Бэллы

Не так давно Екатерина Климова рассказала публике, с каким удовольствием её двухлетняя дочь Бэлла посещает уроки музыкального развития. На днях стало известно, что вместе с супругом Гелой Месхи актриса старается оградить девочку от негатива, не приветствуя при этом строгость и запреты в воспитании. Со слов звёздной мамы, они с мужем являются теми родителями, которые лучше почитают ребёнку сказку или найдут время для совместной игры, чем позволят ей смотреть телевизор, информация из которого часто переполнена негативом.Говоря о будущем своей дочери, Гела Месхи и Екатерина Климова отмечают, что настаивать и подталкивать Беллу к выбору какого-либо направления в жизни они не станут. Супруги хотят, чтобы их ребёнок рос не только гармонично развитой личностью, но и мог самостоятельно выбирать то, что ему по душе. Именно по этому сейчас они не приветствуют строгость и запреты в воспитании.