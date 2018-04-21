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Климова и Месхи не приветствуют строгость и запреты в воспитании дочери Бэллы

Известная актриса Екатерина Климова и её супруг Гела Месхи не приветствуют строгость в вопросах воспитания маленькой Бэллы. Звёздные родители считают, что какие-либо запреты только вредят развитию личности.

Климова и Месхи не приветствуют строгость и запреты в воспитании дочери Бэллы

Не так давно Екатерина Климова рассказала публике, с каким удовольствием её двухлетняя дочь Бэлла посещает уроки музыкального развития. На днях стало известно, что вместе с супругом Гелой Месхи актриса старается оградить девочку от негатива, не приветствуя при этом строгость и запреты в воспитании. Со слов звёздной мамы, они с мужем являются теми родителями, которые лучше почитают ребёнку сказку или найдут время для совместной игры, чем позволят ей смотреть телевизор, информация из которого часто переполнена негативом.

Климова и Месхи не приветствуют строгость и запреты в воспитании дочери Бэллы

Говоря о будущем своей дочери, Гела Месхи и Екатерина Климова отмечают, что настаивать и подталкивать Беллу к выбору какого-либо направления в жизни они не станут. Супруги хотят, чтобы их ребёнок рос не только гармонично развитой личностью, но и мог самостоятельно выбирать то, что ему по душе. Именно по этому сейчас они не приветствуют строгость и запреты в воспитании.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:53
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