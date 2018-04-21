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Екатерина Зиновьева подаст в суд на Дмитрия Талыбова и Никиту Шалюкова за клевету

На днях стало известно о том, что Екатерина Зиновьева, которая за все время пребывания в периметре телепроекта «Дом-2» так и не смогла построить нормальных отношений, наконец обрела свое счастье в лице новенького участника – Дениса Давыдова.

Молодые люди оказались жителями одного города и даже имеют общих знакомых, однако до реалити-шоу ни разу не пересекались.

Екатерина Зиновьева подаст в суд на Дмитрия Талыбова и Никиту Шалюкова за клевету

Сейчас у ребят так называемый «конфетно-букетный период», который, по словам девушки, обязательно перерастет в серьезные и крепкие отношения.

Однако помешать планам Кати могут бывшие участники телестройки Никита Шалюков и Дмитрий Талыбов, которые однажды уже разрушили ее роман с Александром Гобозовым. Все дело в том, что как раз в тот момент, когда у Зиновьевой все стало налаживаться с Давыдовым, парни решили рассказать о прошлом девушки.

Екатерина Зиновьева подаст в суд на Дмитрия Талыбова и Никиту Шалюкова за клевету

Так, по их словам, до появления на Поляне «Дома-2» участница зарабатывала на хлеб выступая на сцене одного из ресторанов, а после, за определенную плату, могла отправиться с клиентами заведения домой, где отрабатывала деньги уже по-другому.

Сама же Катя всю эту информацию опровергает, заявляя, что до проекта у нее вообще не было никаких отношений, поскольку на первом месте стояла музыка и работа. Поэтому, она намерена подать в суд на своих обидчиков, чтобы тем больше не повадно было ее клеветать.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:50
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