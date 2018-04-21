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Старший сын Натальи Водяновой показал матери свою девушку

Прославленная отечественная тридцатишестилетняя супермодель Наталья Водянова - мать пятерых детей. На днях старший сын знаменитости Лукас показал ей свою девушку, обнародовав совместный снимок в своём микроблоге Instagram.

Старший сын Натальи Водяновой показал матери свою девушку

Недавно сын Натальи Водяновой в рамках Instagram обнародовал снимок, который тут же стал в центре внимания общественности. На странице Лукаса часто появляются фото, на которых он изображён со своей знаменитой мамой, но, свою девушку парень представил впервые. На данной публикации молодой человек запечатлён на батуте за распитием молочного коктейля с таинственной брюнеткой. Лукас нежно обнимает молодую особу по имени Мила.

Старший сын Натальи Водяновой показал матери свою девушку

Нежные объятья послужили поводом для слухов, что изображённая вместе с Лукасом незнакомка является его девушкой. Восторженные поклонники потребовали новых фото с пассией Лукаса, заодно поздравив молодого человека с началом романтических отношений.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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