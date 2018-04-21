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В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд

Звезд шоу-бизнеса, демонстрируя себя в белье и купальниках, иногда решительно идут на эксперименты, чем порой удивляют. В Сети появилась подборка самых неожиданных откровенных фото поп-звезд, которые вызывают улыбку.

В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд


Анастасия Квитко, еще известная как «Русская Кардашьян», работает моделью в США, нередко экспериментирует, чтобы продемонстрировать все пикантные подробности своей фигуры.

В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд


Скандальная прима-балерина Анастасия Волочкова тоже нередко балует поклонников фотоснимками, на которых позирует в своей любимой нестандартной позе – шпагате, про которую уже слагают легенды.

В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд


Американская рэп-исполнительница Никки Минаж тоже любит нестандартные позы, демонстрирующие ее пышные достоинства.

В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд


Внезапные фотоснимки актрисы Анастасии Самбурской иногда обескураживают пользователей Сети.

В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд


В разных позициях можно застать теледиву Анфису Чехову.

В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд


Российская певица Анна Семенович время от времени появляется в неожиданных позах.

В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд


Стоит отметить, что Сеть заполнена фотографиями, на которых изображены более необычные позы моделей, и очень многие из них вызывают улыбку, напоминая известный мем.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:44
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