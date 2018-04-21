В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд
Звезд шоу-бизнеса, демонстрируя себя в белье и купальниках, иногда решительно идут на эксперименты, чем порой удивляют. В Сети появилась подборка самых неожиданных откровенных фото поп-звезд, которые вызывают улыбку.
Анастасия Квитко, еще известная как «Русская Кардашьян», работает моделью в США, нередко экспериментирует, чтобы продемонстрировать все пикантные подробности своей фигуры.
Скандальная прима-балерина Анастасия Волочкова тоже нередко балует поклонников фотоснимками, на которых позирует в своей любимой нестандартной позе – шпагате, про которую уже слагают легенды.
Американская рэп-исполнительница Никки Минаж тоже любит нестандартные позы, демонстрирующие ее пышные достоинства.
Внезапные фотоснимки актрисы Анастасии Самбурской иногда обескураживают пользователей Сети.
В разных позициях можно застать теледиву Анфису Чехову.
Российская певица Анна Семенович время от времени появляется в неожиданных позах.
Стоит отметить, что Сеть заполнена фотографиями, на которых изображены более необычные позы моделей, и очень многие из них вызывают улыбку, напоминая известный мем.