В Сети появилась подборка самых неожиданных, вызывающих улыбку откровенных фото поп-звезд

Анастасия Квитко, еще известная как «Русская Кардашьян», работает моделью в США, нередко экспериментирует, чтобы продемонстрировать все пикантные подробности своей фигуры.Скандальная прима-балерина Анастасия Волочкова тоже нередко балует поклонников фотоснимками, на которых позирует в своей любимой нестандартной позе – шпагате, про которую уже слагают легенды.Американская рэп-исполнительница Никки Минаж тоже любит нестандартные позы, демонстрирующие ее пышные достоинства.Внезапные фотоснимки актрисы Анастасии Самбурской иногда обескураживают пользователей Сети.В разных позициях можно застать теледиву Анфису Чехову.Российская певица Анна Семенович время от времени появляется в неожиданных позах.Стоит отметить, что Сеть заполнена фотографиями, на которых изображены более необычные позы моделей, и очень многие из них вызывают улыбку, напоминая известный мем.