Электрический концепт WEY-X наделили голограммой-ассистента

Виртуальный помощник может давать ответы на вопросы как Google Assistant и выполнять многие прочие задачи. Голографический помощник может регулировать громкость, включать свет. Авто получило функцию распознавания лица, позволяющую закрыть/открыть авто. Датчик размещается в салоне авто на зеркале заднего вида. WEY-X комплектуется системами автономного управления 5-го уровня. Новинка в случае передвижения в пробках способна возвращать обратно в батарею часть электроэнергии. Аккумулятор можно применять для питания разных приборов либо освещения дома.Стоит напомнить, что марка WEY, непосредственно под которой будет выпущен спортивный кроссовер, принадлежит Great Wall. Несмотря на то, что прототип является полностью электрическим, серийная версия будет предложена в бензиновом, а также плагин-гибридном исполнении.