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Житель Ливерпуля запечатлел на камеру светящее существо из иного мира

Пользователи сетей увидели ролик, опубликованный жителем Ливерпуля. Он запечатлел на камеру светящее существо из иного мира, замеченное в доме.

Житель Ливерпуля запечатлел на камеру светящее существо из иного мира


Сгусток света неизвестного происхождения летал по пустой комнате, и его сияние освещала все углы, аналогично лампочке. Британец не может выяснить, почему энергетический фантом появился в таком месте, после чего просто исчез в воздухе. Сначала скептики предположили, что человек мог просто сделать видеомонтаж и выдать его за аномалию.



Однако внимательные зрители заметили, что на записи нет приборов освещения. Сюжет также привлек к себе внимание исследователей, которые решили выяснить все подробности инцидента и узнать больше о загадочном создании.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:40
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