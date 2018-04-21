Житель Ливерпуля запечатлел на камеру светящее существо из иного мира

Сгусток света неизвестного происхождения летал по пустой комнате, и его сияние освещала все углы, аналогично лампочке. Британец не может выяснить, почему энергетический фантом появился в таком месте, после чего просто исчез в воздухе. Сначала скептики предположили, что человек мог просто сделать видеомонтаж и выдать его за аномалию.Однако внимательные зрители заметили, что на записи нет приборов освещения. Сюжет также привлек к себе внимание исследователей, которые решили выяснить все подробности инцидента и узнать больше о загадочном создании.