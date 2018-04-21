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Саша Черно заявила, что полностью избавилась от целлюлита

Ни для кого не секрет, что у участницы телепроекта «Дом-2» Александры Черно есть лишний вес, от которого она уже около года обещает избавиться, но ей постоянно что-то мешает.

Тем не менее, несмотря на свои объемы, девушка старательно пытается доказать всем, что она следит за своей фигурой и внешностью, так как в периметре за ней закрепилось прозвище «грязнули».

Саша Черно заявила, что полностью избавилась от целлюлита

К примеру, на днях Саша заявила, что благодаря специальному скрабу для тела ей удалось полностью избавиться от целлюлита, а потому, она хоть и не идеальна, но выглядит аккуратно и ухожено.

«Да, я не идеальна, но готова принимать только объективную критику, а не поток ваших субъективных мнений!», - написала она в своем микроблоге, прикрепив снимок из бассейна.

Так или иначе, но подписчики Черно уверены, что все ее успехи похудения видны исключительно благодаря фотошопу. В эфирах же, когда девушку показывают без прикрас, становится понятно, что она как была толстой, так и осталась.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:23
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