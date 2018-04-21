Саша Черно заявила, что полностью избавилась от целлюлита

«Да, я не идеальна, но готова принимать только объективную критику, а не поток ваших субъективных мнений!», - написала она в своем микроблоге, прикрепив снимок из бассейна.

Тем не менее, несмотря на свои объемы, девушка старательно пытается доказать всем, что она следит за своей фигурой и внешностью, так как в периметре за ней закрепилось прозвище «грязнули».К примеру, на днях Саша заявила, что благодаря специальному скрабу для тела ей удалось полностью избавиться от целлюлита, а потому, она хоть и не идеальна, но выглядит аккуратно и ухожено.Так или иначе, но подписчики Черно уверены, что все ее успехи похудения видны исключительно благодаря фотошопу. В эфирах же, когда девушку показывают без прикрас, становится понятно, что она как была толстой, так и осталась.