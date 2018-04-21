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Милонов считает, что Филиппу Киркорову стоит вести себя скромнее

Экс-депутат Санкт-Петербурга Виталий Милонов считает, что Филиппу Киркорову стоило бы вести себя немного скромнее. Такое мнение политик высказал после появления поп-короля в культурной столице России в довольно «странном» наряде.

Милонов считает, что Филиппу Киркорову стоит вести себя скромнее

На днях поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров приехал в Санкт-Петербург, где даст очередной концерт. Певец решил взять с собой и детей, ведь те ранее никогда не видели город, который считается самым красивым в России. На появление артиста отреагировал экс-депутат Виталий Милонов. Особенно его возмутил наряд исполнителя в виде вызывающей куртки с надписью «Queers still here».

Некоторые СМИ, освещая приезд поп-короля на страницах своих изданий, имели неосторожность указать перевод данной фразы, как «Геи ещё здесь», а сам Милонов, как известно, является ярым сторонником традиционных ценностей. Ввиду этого питерский экс-депутат отметил, что Филиппу Киркорову, несмотря на всю его широкую популярность, стоило бы вести себя немного скромнее.

Даже утверждения некоторых журналистов о том ,что в действительности слово «Queers» из контекста надписи на куртке певца подразумевает под собой людей «странных», имеющих несколько отличающиеся от принятых в обществе взглядов и понятий на жизнь, не убедило Милонова в обратном.

Политик, являясь почитателем творчества и личности Аллы Борисовны Пугачёвой отмечает, что статус экс-супруга Примадонны ещё не делает Киркорова «королём», которому позволительно всё.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:14
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