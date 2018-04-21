Публикации Ольги Бузовой, Дмитрия Нагиева и Курбана Омарова вошли в топ самых популярных снимков недели

Звезды ради повышения своей популярности готовы делать уникальные фотографии, чтобы выделиться среди остальных знаменитостей. Поэтому каждую неделю журналисты подводят итоги самых ярких снимков из социальных сетей.На этой неделе поразила пользователей Ольга Бузова, которая проводит свободное время у мужчин на руках. Сначала ее носил телеведущий Андрей Малахов, а потом и сам король эстрады Филипп Киркоров.Юморист Тимур Батрудинов пошел во все тяжкие и решил отдыхать с двумя очаровательными девушками. Правда, ему стоит вспомнить известную пословицу о том, что за двумя зайцами не убежишь.Дмитрий Нагиев, кажется, нашел себе богатого и знаменитого брата в Голливуде. Поклонники уверены, что сходство на лицо.Курбану Омарову, похоже, придется объяснять Ксении Бородиной, кто эта женщина, которая позирует вместе с ним на фото.