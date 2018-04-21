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Публикации Ольги Бузовой, Дмитрия Нагиева и Курбана Омарова вошли в топ самых популярных снимков недели

На этой неделе был подведен итог самых интересных снимков в социальных сетях. В топ – 10 вошли Ольга Бузова, Дмитрий Нагиев, Курбан Омаров и многие другие.

Звезды ради повышения своей популярности готовы делать уникальные фотографии, чтобы выделиться среди остальных знаменитостей. Поэтому каждую неделю журналисты подводят итоги самых ярких снимков из социальных сетей.

Публикации Ольги Бузовой, Дмитрия Нагиева и Курбана Омарова вошли в топ самых популярных снимков недели

На этой неделе поразила пользователей Ольга Бузова, которая проводит свободное время у мужчин на руках. Сначала ее носил телеведущий Андрей Малахов, а потом и сам король эстрады Филипп Киркоров.

Публикации Ольги Бузовой, Дмитрия Нагиева и Курбана Омарова вошли в топ самых популярных снимков недели

Юморист Тимур Батрудинов пошел во все тяжкие и решил отдыхать с двумя очаровательными девушками. Правда, ему стоит вспомнить известную пословицу о том, что за двумя зайцами не убежишь.

Публикации Ольги Бузовой, Дмитрия Нагиева и Курбана Омарова вошли в топ самых популярных снимков недели

Дмитрий Нагиев, кажется, нашел себе богатого и знаменитого брата в Голливуде. Поклонники уверены, что сходство на лицо.

Публикации Ольги Бузовой, Дмитрия Нагиева и Курбана Омарова вошли в топ самых популярных снимков недели

Курбану Омарову, похоже, придется объяснять Ксении Бородиной, кто эта женщина, которая позирует вместе с ним на фото.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:15
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