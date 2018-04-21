Анджелина Джоли упала в обморок после информации о новом романе Брэда Питта

Звезда не ожидала, что связь пары длится долгое время, так что после долгого возмущения в кругу близких людей, она просто упала на пол. Свидетели события отметили, что Анджелина Джоли не может смириться с красотой и умом соперницы, а также не ожидала, что ее бывший избранник может снова иметь серьезные отношения с женщиной.Пользователи сетей быстро отреагировали на новость, отметив, что артистка сама бросила супруга и даже заявила на него в полицию. Сейчас ее уже не должна волновать личная жизнь чужого человека, который может обрести покой и счастье с новой избранницей после стольких лет мучений в браке с коллегой.