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Сергей Кучеров стал новым ведущим новостей «Дома-2»

Знаменитый участник скандального телепроекта «Дом-2» Сергей Кучеров с помощью своей хорошей репутации смог заслужить доверие руководства телестройки, которое назначило его временным ведущим тетов.

Сергей Кучеров стал новым ведущим новостей «Дома-2»

Многочисленные поклонники Сергея Кучерова и Юлии Ефременковой переживали за отношения своих любимчиков, так как в какое-то время возлюблённым пришлось расстаться из-за назначения девушки на должность ведущей проекта.

Тем не менее, недолгая разлука не помешала планам Сергея Кучерова, который лично отправился на Сейшелы и на глазах у многомиллионной аудитории сделал Юле предложение руки и сердца.

Организаторы «Дома-2» решили снова воспользоваться Кучеровым, который из-за личных обстоятельств задержался на Острове любви. Сергею предложили стать ведущим тетов, которые заключаются в опросе остальных участников проекта с использованием провокационных и колких вопросов для раскрытия пикантных подробностей их личной жизни.

Помимо того, мужчину сделали новым ведущим проектных новостей. К слову, некоторые поклонники успели заметить в поведении Сергея некую неуверенность, отметив, что опыт к нему явится со временем.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:13
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