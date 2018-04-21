Сергей Кучеров стал новым ведущим новостей «Дома-2»

Многочисленные поклонники Сергея Кучерова и Юлии Ефременковой переживали за отношения своих любимчиков, так как в какое-то время возлюблённым пришлось расстаться из-за назначения девушки на должность ведущей проекта.Тем не менее, недолгая разлука не помешала планам Сергея Кучерова, который лично отправился на Сейшелы и на глазах у многомиллионной аудитории сделал Юле предложение руки и сердца.Организаторы «Дома-2» решили снова воспользоваться Кучеровым, который из-за личных обстоятельств задержался на Острове любви. Сергею предложили стать ведущим тетов, которые заключаются в опросе остальных участников проекта с использованием провокационных и колких вопросов для раскрытия пикантных подробностей их личной жизни.Помимо того, мужчину сделали новым ведущим проектных новостей. К слову, некоторые поклонники успели заметить в поведении Сергея некую неуверенность, отметив, что опыт к нему явится со временем.